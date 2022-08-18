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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​В турецком клубе прокомментировали новость о подписании контракта с Дзюбой

 
18 Августа 2022 • 13:59 Комментировать

В прессу просочилась информация о том, что нападающий Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». Комментарий по поводу этой новости дал Гекхан Гектюрк, который занимает пост спортивного директора клуба.

По словам представителя клуба, Артём Дзюба ещё не расписался в трудовом договоре.

«Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1», - высказался Гектюрк, чьи слова на своих страницах передаёт sport24.

Напомним, что Артём Дзюба достанется турецкому клубу бесплатно. Нападающий в последнее время находился в статусе свободного агента. Ранее Дзюба выступал за питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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