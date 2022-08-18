Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба подписал контракт с клубом из Турции

 
18 Августа 2022 • 13:54 Комментировать (4)

Артём Дзюба обрёл клубную прописку. Российский нападающий, которому на днях исполнится 34 года, заключил трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В клубе «Адана Демирспор» Артём Дзюба воссоединился с Ярославом Ракицким, покинувшим «Зенит» в начале весны. Также за эту турецкую команду выступает известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Стоит напомнить, что в последние недели Артём Дзюба пребывал в статусе свободного агента. Контракт нападающего с «Зенитом» истёк по завершению сезона 2021/2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
18 Августа 2022 в 14:54
одного пристроили , очень пестрая компашка играть с этим гомодрилом Боло в одной команде не то что стремно , я думаю и опасно , кто знает что у него за инстинкт проснется
Горчица+
18 Августа 2022 в 14:48
А Артёмка обрезание будет делать или так сойдёт?
Kirolnic
18 Августа 2022 в 14:43
Бляха, радость то какая!!!!
wild cat
18 Августа 2022 в 14:00
ай артемка..маладэс...)) старый леф попал в харошую кампанию...)) удачи иму
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
14:57 · Турция
Камоцци прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
14:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» скоро получит предложение от турецкого клуба по трансферу Икарди
14:42 · Турция
​Названа зарплата Дзюбы в новом клубе
14:37 · Турция
​Дзюба прошёл медосмотр перед трансфером
14:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюба сильнее Балотелли»
13:59 · Турция
​В турецком клубе прокомментировали новость о подписании контракта с Дзюбой
10:56 · Италия. Серия А
Моуринью зовёт Балотелли в «Рому» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Эксперт по турецкому футболу считает, что Дзюба должен заменить Балотелли
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» оформит аренду Деле Алли 1
07:03 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о трансфере Дзюбы
17 Августа
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал условие, при котором Николсон может покинуть «Спартак»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Валуев признался, что хотел бы увидеть возвращение Дзюбы в «Зенит»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о Дзюбе в Турции: «Поскорее бы он уже хоть куда-то перешёл и начал играть»
16 Августа
21:12 · Италия. Серия А
Икарди интересен двум клубам
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Деле Алли продолжит карьеру в Турции 3
Все новости
Рекомендуем