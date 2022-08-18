Дзюба подписал контракт с клубом из Турции

Артём Дзюба обрёл клубную прописку. Российский нападающий, которому на днях исполнится 34 года, заключил трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В клубе «Адана Демирспор» Артём Дзюба воссоединился с Ярославом Ракицким, покинувшим «Зенит» в начале весны. Также за эту турецкую команду выступает известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Стоит напомнить, что в последние недели Артём Дзюба пребывал в статусе свободного агента. Контракт нападающего с «Зенитом» истёк по завершению сезона 2021/2022.