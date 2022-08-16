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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев осудил решение Генича рассекретить его зарплату

 
16 Августа 2022 • 16:59 Комментировать

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отреагировал на слухи СМИ по поводу своей зарплаты в новой команде. Ранее спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, что зарплата Магомеда в Турции составляет 600 тысяч евро в год.

«Константин Генич раскрыл размер моей зарплаты? Я с уважением отношусь к Геничу, но не видел, что он работает в финансовом отделе нашего клуба. Откуда он может знать про зарплату? Думаю, что неэтично обсуждать какие-то денежные вопросы», - заявил Оздоев «РБ Спорт».

Магомед отметил свое воспитание и заявил, что не привык обсуждать чужие зарплаты. «Мне это абсолютно неинтересно. Тем более, когда люди не знают конкретной информации, об этом говорить бессмысленно. А говорить о зарплате тех или иных людей, считаю, неэтично», - отметил футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Чемпионат Турции Фатих Карагюмрюк
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