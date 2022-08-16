Агент: «У Оздоева есть все предпосылки для перехода в более серьёзный клуб»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, поделился мнением о будущем своего клиента. Этим летом хавбек перебрался из петербургского «Зенита» в турецкий «Карагюмрюк».

«Сейчас для Магомеда новый вызов. Учитывая, что ему - 29 лет, не думаю, что он остановится на этой команде. Есть все предпосылки перейти в более серьезный клуб», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Оздоев заключил с турецким клубом трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года.

Напомним, что за «Зенит» Магомед выступал с 2018 по 2022 год. На его счету 35 поединков в составе сборной России.