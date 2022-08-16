«150 тысяч евро в месяц» - Дзюбу приглашает клуб, в котором выступает Марио Балотелли

У Артёма Дзюбы появилось предложение из Франции, российского футболиста приглашает в свой состав клуб, в котором выступает Марио Балотелли. Речь идет об «Адане Демирспор». Как сообщает телеграм-канал «инсайды от Карпа», «Адана Демирспор» идет на первом месте в турецком чемпионате, и свое предложение может подкрепить и хорошими деньгами.

Речь идет о зарплате в 150 тысяч евро ежемесячно для Дзюбы, или 1,8 млн евро ежегодно. Правда, как уточняет источник, Дзюба пока что сомневается, стоит ли ему продолжать карьеру в турецком чемпионате.

Напомним, что Дзюба остался без клуба после расставания с питерским «Зенитом».