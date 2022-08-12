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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

12 Августа 2022 • 17:30 Комментировать (1)

В прессе появилась информация о том, что Артём Дзюба входит в сферу интересов «Истанбула Башакшехир». Гекхан Йылмаз, занимающий должность пресс-атташе турецкого клуба, дал комментарий по поводу слухов.

«Это неправда. Мы не заинтересованы в подписании Дзюбы», - высказался представитель клуба, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По завершению сезона 2021/2022 Артём Дзюба стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Зенитом». В настоящий момент 33-летний нападающий ищет себе новое место работы. Какое-то время Дзюба поддерживал форму за счёт тренировок с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - лето 2022
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