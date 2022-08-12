​У Дзюбы появился вариант – он может стать одноклубником Озила

Артём Дзюба продолжает заниматься поиском нового клуба. Нападающий, которому в скором времени «стукнет» 34, может оказаться в чемпионате Турции. Интерес к фактурному футболисту из России проявляет «Истанбул Башакшехир». Клуб уже выходил на связь с Дзюбой, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно состав «Истанбула Башакшехир» пополнил звёздный Месут Озил. Таким образом, Артём Дзюба может стать одноклубником известного немецкого полузащитника.

На следующей неделе «Истанбул Башакшехир» проведёт первый матч с «Антверпеном» - команды начнут сражение за билет в групповой этап Лиги конференций.