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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​У Дзюбы появился вариант – он может стать одноклубником Озила

12 Августа 2022 • 14:26 Комментировать

Артём Дзюба продолжает заниматься поиском нового клуба. Нападающий, которому в скором времени «стукнет» 34, может оказаться в чемпионате Турции. Интерес к фактурному футболисту из России проявляет «Истанбул Башакшехир». Клуб уже выходил на связь с Дзюбой, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно состав «Истанбула Башакшехир» пополнил звёздный Месут Озил. Таким образом, Артём Дзюба может стать одноклубником известного немецкого полузащитника.

На следующей неделе «Истанбул Башакшехир» проведёт первый матч с «Антверпеном» - команды начнут сражение за билет в групповой этап Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - лето 2022
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