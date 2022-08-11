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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дебют Озила обернулся катастрофой

11 Августа 2022 • 21:52 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист немецкой сборной и лондонского «Арсенала» Месут Озил перебрался из турецкого «Фенербахче» в другой стамбульский клуб - «Истанбул Башакшехир». Однако дебютировал еще не набравший спортивную форму Озил во второй команде.

И дебют этот обернулся катастрофой. Во-первых, сам Озил выдержал всего лишь первые 45 минут в этом матче, во-вторых, его команда проиграла со счетом 1:7 клубу «Касымпаша». Для Месута это был первый матч на высоком уровне за последние четыре месяца и тренер «Истанбула» признал, что слишком многого ждать от Озила пока что не стоит.

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Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Истанбул
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