Дебют Озила обернулся катастрофой

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист немецкой сборной и лондонского «Арсенала» Месут Озил перебрался из турецкого «Фенербахче» в другой стамбульский клуб - «Истанбул Башакшехир». Однако дебютировал еще не набравший спортивную форму Озил во второй команде.

И дебют этот обернулся катастрофой. Во-первых, сам Озил выдержал всего лишь первые 45 минут в этом матче, во-вторых, его команда проиграла со счетом 1:7 клубу «Касымпаша». Для Месута это был первый матч на высоком уровне за последние четыре месяца и тренер «Истанбула» признал, что слишком многого ждать от Озила пока что не стоит.