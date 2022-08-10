В «Фатих Карагюмрюк» прокомментировали дебютный матч Оздоева

Директор клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын поделился мнением о дебютной игре полузащитника Магомеда Оздоева.

«Это всегда сложно, потому что ты попадаешь в новую команду. Тренер хочет создать действительно хорошую команду, и Магомед подходит для команды», — приводит слова Акына ТАСС.

Функционер отметил, что Оздоев играет хорошо и сильно прогрессирует.

«Фатих Карагюмрюк» уступил «Аланьяспору» (2:4) в игре первого тура чемпионата Турции. 29-летний российский полузащитник провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Следующий матч «Фатих Карагюмрюк» проведет в гостях против «Бешикташа».