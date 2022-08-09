Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Трабзонспор» не заинтересован в российских футболистах

09 Августа 2022 • 12:00 Комментировать

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу высказался о возможном подписании российских футболистов.

«Клуб не заинтересован в российских футболистах. Две недели назад ходили слухи об этом, но это неправда», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе ходили слухи об интересе турецкого клуба к центральному защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

Напомним, что хорватский игрок перебрался в петербургский коллектив из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Деян принял участие в трех матчах и получил одну желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:00 · Турция
«Трабзонспор» не заинтересован в российских футболистах
07 Августа
22:38 · Турция
Пирло неудачно дебютировал в Турции
08:28 · Турция
«Галатасарай» объявил о двух громких трансферах официально
06 Августа
11:09 · Россия. Премьер-лига
Иванов назвал причину, по которой Оздоев отказался переходить в «Урал»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Салаи высказался об интересе «Зенита» 6
09:50 · Италия. Серия А
«Галатасарай» уверен в трансфере нападающего сборной Бельгии
09:08 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет перехватить трансферную цель «Зенита»
07:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов выделить 10 миллионов на трансфер ещё одного новичка 1
05 Августа
23:27 · Турция
Колосков не считает логичным наказание турецкого «Фенербахче» за скандирование фамилии Путин
19:35 · Турция
Непомнящий отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб хочет подписать Кудряшова
04 Августа
20:45 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай» 1
19:25 · Турция
Балотелли договорился с клубом из Швейцарии слухи
17:07 · Турция
​Мертенс договорился с клубом в Турции
03 Августа
23:23 · Турция
«Фенербахче» арендовал голкипера «Гезтепе» Эгрибаята
Все новости
Рекомендуем