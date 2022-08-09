«Трабзонспор» не заинтересован в российских футболистах

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу высказался о возможном подписании российских футболистов.

«Клуб не заинтересован в российских футболистах. Две недели назад ходили слухи об этом, но это неправда», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе ходили слухи об интересе турецкого клуба к центральному защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

Напомним, что хорватский игрок перебрался в петербургский коллектив из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Деян принял участие в трех матчах и получил одну желтую карточку.