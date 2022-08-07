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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло неудачно дебютировал в Турции

07 Августа 2022 • 22:38 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
2:4
Аланьяспор
окончен

«Фатих Карагюмрюк» потерпел поражение от «Аланьяспора» в первом матче под руководством Андреа Пирло (2:4).

Встреча прошла в рамках первого тура турецкой Суперлиги. Коллектив знаменитого экс-полузащитника уступил на своём поле, пропустив дважды уже к 28-й минуте встречи. Примечательно, что оба гола «Карагюмрюка» были забиты итальянцами – Фабио Борини и Давиде Бираски.

Андреа Пирло возглавил команду из Турции в июне текущего года, подписав контракт до лета 2023 года. Ранее 43-летний специалист работал главным тренером туринского «Ювентуса», который покинул после завершения сезона 2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Аланьяспор Фатих Карагюмрюк
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окончен Гиресунспор 2:3 Адана Демирспор 3.10 3.60 2.20
окончен Фатих Карагюмрюк 2:4 Аланьяспор 2.65 3.55 2.55
окончен Антальяспор 0:1 Галатасарай 2.50 3.55 2.70
08.08  19:15 Истанбул Башакшехир ... Касымпаша
08.08  21:45 Анкарагюджю ... Коньяспор 3.25 3.50 2.18
08.08  21:45 Фенербахче ... Умраниеспор 1.30 5.60 10.00
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