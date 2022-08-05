Колосков не считает логичным наказание турецкого «Фенербахче» за скандирование фамилии Путин

В ходе квалификационного матча Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо» болельщики стамбульского клуба начали скандировать фамилию президента Российской Федерации Владимира Путина. УЕФА потребовал после матча реакции со стороны турецкого клуба, однако ее не последовало - руководство клуба дало понять, что не видит особой проблемы в случившемся.

В результате УЕФА наказал «Фенербахче» денежным штрафом в 50 тысяч евро и частичным закрытием трибун на следующей игре. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не понимает причину такой реакции УЕФА, особенно в свете того, что формально никакие правила нарушены не были.

- Клуб наказан за бросание предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера? Предметов я не видел. Но что за оскорбительные такие высказывания, если речь шла, как наша пресса говорит, о скандировании фамилии Путина? Они могли скандировать имя [Рональда] Рейгана или королевы Елизаветы, почему нужно считать, что это хулиганская выходка? - цитирует Колоскова новостное агентство ТАСС.