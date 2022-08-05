Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Непомнящий отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

05 Августа 2022 • 19:35 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Аланьяспор
2.70 3.55 2.50
07.08 19:15

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Очевидно, Пирло изучил качества Оздоева, и, по всей видимости, он подходит ему по структуре игры. Оздоев — хороший игрок, но надо, чтобы он был в порядке», — сказал Непомнящий  Metaratings.

Напомним, российский полузащитник покинул «Зенит» на правах свободного агента и заключил трудовой договор с клубом «Фатих Карагюмрюк» до 2024 года.

В первом туре чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» примет «Аланьяспор», встреча пройдет 7 августа в 19:15 по мск.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Андреа Пирло Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК АЛАНЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  21:00 Истанбулспор ... Трабзонспор 5.00 3.80 1.70
06.08  19:15 Сивасспор ... Газиантеп
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
19:35 · Турция
Непомнящий отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб хочет подписать Кудряшова
04 Августа
20:45 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай» 1
19:25 · Турция
Балотелли договорился с клубом из Швейцарии слухи
17:07 · Турция
​Мертенс договорился с клубом в Турции
03 Августа
23:23 · Турция
«Фенербахче» арендовал голкипера «Гезтепе» Эгрибаята
19:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы не отпускала российских игроков в чемпионат Турции
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» не заинтересован в подписании игроков из РПЛ
10:05 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника сборной Венгрии отреагировал на интерес «Зенита»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» всё ещё не дал согласие на переход в турецкий клуб
08:10 · Турция
Сиригу получил предложение от турецкого гранда
01:21 · Голландия. Эредивизие
У Мертенса появился новый вариант продолжения карьеры
02 Августа
01:46 · Италия. Серия А
Наставник «Трабзонспора» высказался о возможном подписании Мертенса
01 Августа
18:19 · Англия. Премьер-лига
Торрейра может перейти в «Галатасарай»
11:54 · Италия. Серия А
Мертенс интересен двум клубам
Все новости
Рекомендуем