Непомнящий отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Очевидно, Пирло изучил качества Оздоева, и, по всей видимости, он подходит ему по структуре игры. Оздоев — хороший игрок, но надо, чтобы он был в порядке», — сказал Непомнящий Metaratings.

Напомним, российский полузащитник покинул «Зенит» на правах свободного агента и заключил трудовой договор с клубом «Фатих Карагюмрюк» до 2024 года.

В первом туре чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» примет «Аланьяспор», встреча пройдет 7 августа в 19:15 по мск.