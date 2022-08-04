Марио Балотелли может продолжить карьеру в Швейцарии. Согласно информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, известный 32-летний итальянский нападающий уже согласовал личные условия контракта со «Сьоном». Чтобы сделка была осуществлена, швейцарцы должны договориться с турецким клубом «Адана Демирспор», которому в настоящий момент принадлежат права на Балотелли.

Напомним, что в средине июля президент «Сьона» подтверждал ведение переговоров по трансферу Марио Балотелли. При этом он был не очень рад тому, что информация просочилась в прессу.

Марио Балотелли оценивается экспертами transfermarkt в 2,8 миллиона евро.