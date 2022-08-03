«Фенербахче» арендовал голкипера «Гезтепе» Эгрибаята

Голкипер турецкого «Гезтепе» Ирфан Эгрибаят перешел в «Фенербахче». Новость об этом сообщил официальный сайт «канареек».

Стамбульский коллектив арендовал 24-летнего стража рамки сорок на один сезон. Переход игрока обошелся «Фенербахче» в 500 тысяч евро. В контракте прописано также право последующего выкупа футболиста.

В рамках турецкой Суперлиги голкипер Ирфан Эгрибаят провел 67 поединков, в рамках которых пропустил 102 гола. Он отыграл на «ноль» всего девять поединков.

Отметим, что ранее в среде спортивных СМИ появлялись слухи об интересе к голкиперу со стороны столичного ЦСКА, однако эта информация не получила официального подтверждения.