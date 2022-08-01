Хорватский защитник Домагой Вида, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и французский «Марсель», нашел себе новый клуб.

33-летний футболист трудоустроился в греческом чемпионате. Домагой заключил трудовое соглашение с АЕКом, об этом рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

Напомним, что предыдущим местом работы хорватского игрока был стамбульский «Бешикташ», цвета которого он защищал с 2018 года. Этим летом у Домагоя истек контракт с турецким клубом, и он ушел из него в статусе свободного агента.