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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Вида подписал контракт с новым клубом официально

01 Августа 2022 • 06:05 Комментировать

Хорватский защитник Домагой Вида, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и французский «Марсель», нашел себе новый клуб.

33-летний футболист трудоустроился в греческом чемпионате. Домагой заключил трудовое соглашение с АЕКом, об этом рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

Напомним, что предыдущим местом работы хорватского игрока был стамбульский «Бешикташ», цвета которого он защищал с 2018 года. Этим летом у Домагоя истек контракт с турецким клубом, и он ушел из него в статусе свободного агента.

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