Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Нжи продолжит карьеру в турецком чемпионате. 28-летний камерунский футболист трудоустроился в «Сивасспоре», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны поставили подписи под двухлетним трудовым договором.

Напомним, что в российской Премьер-лиге Клинтон провел три сезона. В начале текущего месяца нападающий и «Динамо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

В минувшем розыгрыше чемпионата России африканский форвард провел 19 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.