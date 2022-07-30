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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Пирло лично был заинтересован в Оздоеве – представитель игрока

30 Июля 2022 • 15:28 Комментировать

Магомед Оздоев недавно стал футболистом турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Главным тренером этой команды является известный в прошлом итальянский игрок Андреа Пирло.

Анзор Гаргаев, являющийся представителем Магомеда Оздоева, высказался о роли Андреа Пирло в осуществлённом трансфере.

«Сам Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым», - высказался Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит ТАСС.

«Пирло сказал, что они на одной позиции играли, есть чем дополнить друг друга, обоюдный хороший союз», - добавил представитель Оздоева.

Напомним, что предыдущим клубом Магомеда Оздоева был «Зенит». По завершению сезона 2021/2022 трудовое соглашение полузащитника с питерским клубом истекло. В статусе свободного агента Оздоев пребывал не так долго.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмбрюк
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