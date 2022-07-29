Сёмин отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

«Хорошо то, что очень быстро принял решение. Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» — это самое важное. Он — профессионал, ему нужно играть», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Специалист заявил, что у футболистов не так много времени, чтобы использовать весь свой талант.

Ранее стало известно, что 29-летний полузащитник заключил трудовой договор с турецким клубом на два года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.