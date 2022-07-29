Защитник сборной Хорватии стал жертвой ограбления

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида стал жертвой ограбления в Загребе, сообщает Fanatik.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом игрока, предварительно отключив сигнализацию и камеры видеонаблюдения, а затем обокрали жилище на общую сумму в 600 тысяч евро.

33-летний футболист готовился к переходу в греческий АЕК, но из-за произошедшего инцидента, трансфер пришлось отложить.

Ранее Вида на протяжении пяти сезонов защищал цвета турецкого «Бешикташа», за который провёл в общей сложности 163 матча, забив 16 голов и отдав одну результативную передачу. Кроме того, хорват известен по своим выступлениям за киевское и загребское «Динамо», а также леверкузенский «Байер». В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.