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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Защитник сборной Хорватии стал жертвой ограбления

29 Июля 2022 • 10:31 Комментировать
Бешикташ
...
Кайсериспор
06.08 21:45

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида стал жертвой ограбления в Загребе, сообщает Fanatik.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом игрока, предварительно отключив сигнализацию и камеры видеонаблюдения, а затем обокрали жилище на общую сумму в 600 тысяч евро.

33-летний футболист готовился к переходу в греческий АЕК, но из-за произошедшего инцидента, трансфер пришлось отложить.

Ранее Вида на протяжении пяти сезонов защищал цвета турецкого «Бешикташа», за который провёл в общей сложности 163 матча, забив 16 голов и отдав одну результативную передачу. Кроме того, хорват известен по своим выступлениям за киевское и загребское «Динамо», а также леверкузенский «Байер». В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Сборная Хорватии Аек Домагой Вида
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