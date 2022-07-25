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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло устраивает музыкальные тренировки игрокам

25 Июля 2022 • 12:27 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Аланьяспор
2.45 3.50 2.80
07.08 19:15

Знаменитый итальянский полузащитник, а нынче тренер Андреа Пирло приступил к новой работе в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». И, как сообщает турецкая пресса, Пирло активно внедряет инновационные методики в работе со своими футболистами.

К примеру, Андреа, как и подобает итальянцу, очень любит музыку, и во время тренировок зачастую включает ее для своих футболистов.

Чемпионат турецкой Суперлиги начнется 7 августа, в первом туре «Фатих Карагюмрюк» встретится с «Аланьяспором». В прошлом сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице турецкого первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК АЛАНЬЯСПОР
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