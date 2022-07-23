Бывший футболист «Химок» будет выступать под началом Пирло

Пару дней тому назад мы уже сообщали о том, что бывший игрок «Химок» Лоуренс Николас собирается перебраться в новый клуб, его агент уточнил, что это будет «хорошая команда». Сейчас Дмитрий Селюк, представляющий интересы Николаса поделился подробностями грядущей сделки.

По его словам, Николас будет выступать в турецком клубе, которым руководит знаменитый в прошлом футболист Андреа Пирло.

- Николас подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренер этого клуба Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года, - цитирует слова футболиста издание «Спорт-экспресс».