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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший футболист «Химок» будет выступать под началом Пирло

23 Июля 2022 • 16:49 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Аланьяспор
2.40 3.50 2.80
07.08 20:00

Пару дней тому назад мы уже сообщали о том, что бывший игрок «Химок» Лоуренс Николас собирается перебраться в новый клуб, его агент уточнил, что это будет «хорошая команда». Сейчас Дмитрий Селюк, представляющий интересы Николаса поделился подробностями грядущей сделки.

По его словам, Николас будет выступать в турецком клубе, которым руководит знаменитый в прошлом футболист Андреа Пирло.

- Николас подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренер этого клуба Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года, - цитирует слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк Лоуренс Николас
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК АЛАНЬЯСПОР
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