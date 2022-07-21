Экс-игрок «Ливерпуля» будет выступать в Турции

Экс-футболист «Ливерпуля» Лазар Маркович продолжит карьеру в турецком чемпионате. Новым местом работы 28-летнего сербского игрока стал «Газиантеп», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации сотрудничества на один год.

Предыдущим местом работы Марковича был белградский «Партизан», цвета которого он защищал с сентября 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах за сербский коллектив, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь результативных передач.

Этим летом Лазар покинул белградцев в статусе свободного агента.