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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Ливерпуля» будет выступать в Турции

21 Июля 2022 • 09:33 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Лазар Маркович продолжит карьеру в турецком чемпионате. Новым местом работы 28-летнего сербского игрока стал «Газиантеп», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации сотрудничества на один год.

Предыдущим местом работы Марковича был белградский «Партизан», цвета которого он защищал с сентября 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах за сербский коллектив, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь результативных передач.

Этим летом Лазар покинул белградцев в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лазар Маркович Газиантеп Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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