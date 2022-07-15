​Президент «Сьона»: «Ведём переговоры по трансферу Балотелли»

Марио Балотелли в летнее трансферное окно может снова сменить клуб. Переговоры по трансферу известного итальянского форварда ведёт швейцарский «Сьон». Информацию подтвердил президент клуба Кристиан Константин.

«Да, мы ведём переговоры по трансферу Марио Балотелли в последние недели. На сегодняшний день я не могу оценить шансы на осуществление этого трансфера. Мы хотели сохранить переговоры в тайне, но информация, судя по всему, просочилась в Италии», - сказал Константин в интервью Bild.

В настоящий момент 31-летний Марио Балотелли является футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор».