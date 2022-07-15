Бывший футболист лондонского «Арсенала» Жервиньо решил покинуть Турцию, где в минувшем сезоне он стал чемпионом страны в составе «Трабзонспора». Сочтя свою миссию выполненной, Жервиньо решил сменить обстановку и вернуться в Европу - правда, не очень далеко от Турции, а именно - в Грецию. Ивуарийского нападающего приглашает местный клуб «Арис», сообщает Daily Mail. Жервиньо уже дал свое согласие на трансфер. В составе «Трабзонспора» Жервиньо выступает с прошлого сезона, а до этого он провел три года в итальянской «Парме», помогая команде возрождаться после ссылки в Серию D итальянского чемпионата.
Жервиньо надоело в Турции и он собирается в Грецию
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
Озил стал игроком «Истанбула Башакшехир» официально
«Фенербахче» сообщил о расставании с Озилом официально
Рекомендуем