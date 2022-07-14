​«Истанбул Башакшехир» представил Озила

Ещё в среду «Истанбул Башакшехир» дал понять, что в клуб переходит Месут Озил. На страничке клуба в социальных сетях была сделана публикация с отметкой немецкого полузащитника. В четверг же «Истанбул Башакшехир» представил звёздного новичка уже по всем канонам. Контракт с Месутом Озилом рассчитан на один сезон. В нём прописана опция возможного продления ещё на год.

За «Истанбул Башакшехир» Месут Озил будет выступать под номером 10.

Напомним, что на протяжении последних полутора лет Месут Озил защищал цвета другого турецкого клуба – «Фенербахче». Главным же образом Озил известен по выступлениям за «Арсенал» и «Реал».