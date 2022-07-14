Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Истанбул Башакшехир» представил Озила

14 Июля 2022 • 16:37 Комментировать

Ещё в среду «Истанбул Башакшехир» дал понять, что в клуб переходит Месут Озил. На страничке клуба в социальных сетях была сделана публикация с отметкой немецкого полузащитника. В четверг же «Истанбул Башакшехир» представил звёздного новичка уже по всем канонам. Контракт с Месутом Озилом рассчитан на один сезон. В нём прописана опция возможного продления ещё на год.

За «Истанбул Башакшехир» Месут Озил будет выступать под номером 10.

Напомним, что на протяжении последних полутора лет Месут Озил защищал цвета другого турецкого клуба – «Фенербахче». Главным же образом Озил известен по выступлениям за «Арсенал» и «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
16:37 · Турция
​«Истанбул Башакшехир» представил Озила
09:39 · Турция
«Фенербахче» нашёл альтернативу Дзюбе
07:00 · Италия. Серия А
«Галатасарай» почти договорился с форвардом «Кальяри»
06:03 · Турция
Турецкий топ-клуб отказался от подписания Боатенга
13 Июля
23:42 · Турция
Озил трогательно попрощался с «Фенербахче»
23:12 · Турция
Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что на Балотелли появился спрос
17:22 · Турция
​Озил стал игроком «Истанбула Башакшехир» официально
17:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на возможный переход футболиста в «Фенербахче»
16:50 · Турция
​«Фенербахче» сообщил о расставании с Озилом официально
16:10 · Россия. Премьер-лига
Николсон может продолжить карьеру в «Фенербахче»
16:01 · Турция
«Истанбул Башакшехир» намекнул на трансфер Озила
14:00 · Италия. Серия А
«Кальяри» принял предложение турецкого клуба по трансферу Педро
12 Июля
08:09 · Турция
Озил покинул «Фенербахче» и стал свободным агентом
11 Июля
21:18 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» сделал предложение по Гуйе
18:24 · Испания. Ла Лига
Балотелли намекает на переход в испанский клуб
Все новости
Рекомендуем