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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» нашёл альтернативу Дзюбе

14 Июля 2022 • 09:39 Комментировать

30-летний норвежский нападающий Джошуа Кинг покинул «Уотфорд» и перебрался в турецкую Суперлигу. Новым местом работы скандинавского бомбардира стал стамбульский «Фенербахче».

Как информирует пресс-служба «канареек», трудовое соглашение новичка рассчитано до середины 2024 года. Другие детали сделки пока не разглашаются.

Отметим, что ранее «Фенербахче» хотел усилить линию нападения форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Однако, судя по всему, турецкому гранду не удалось договориться с 33-летним россиянином.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Джошуа провел 32 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
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