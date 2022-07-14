Турецкий топ-клуб отказался от подписания Боатенга

Руководители турецкого «Галатасарая» передумали подписывать соглашение с опытным немецким защитником «Лиона» Жеромом Боатенгом.

По информации издания Bild, 33-летний немецкий футболист мог перебраться в «Галатасарай», но наставник турецкого клуба Окан Бурук выступил против этого подписания, так как специалист считает, что бывший защитник «Баварии» слишком медлительный. Стоит отметить, что в услугах Боатенга также заинтересован «Трабзонспор».

В прошлом сезоне Жером Боатенг провёл во французской лиге в составе «Лиона» 24 матча, в которых отметился одним ассистом.