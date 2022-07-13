Информация из СМИ об уходе Месута Озила из «Фенербахче» нашла подтверждение. Пресс-служба стамбульского клуба сообщила о расторжении контракта с 33-летним немецким полузащитником по согласию сторон. «Фенербахче» пожелал Озилу успехов в дальнейшей карьере.

Судя по всему, Месут Озил продолжит играть в Турции. Опытного футболиста активно связывают с «Истанбулом Башакшехир». Этот клуб уже успел сделать явный намёк на скорое подписание контракта с Озилом.

За «Фенербахче» Месут Озил провёл 36 официальных матчей. В них немец забил восемь голов и отдал три результативных паса.