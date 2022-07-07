Бывший игрок киевского «Динамо» рассказал, как его был готов убить Терим

Экс-футболист киевского «Динамо» Юнес Бельханда уже лет пять как обустроился в Турции, где успел поиграть как за «Галатасарай», так и за «Адана Демирспор». За это время у него накопились свои воспоминания, и самым памятным своим матчем Бельханда считает игру сезона 2019/2020, когда «Галатасарай» обыграл со счетом 3:1 «Фенербахче». Это была первая победа на поле конкурента за двадцать лет.

- Это крайне острое дерби. Адреналин прямо выплескивается. Мы выиграли тогда после двадцати лет без побед на их поле, а меня удалили вместе с соперником. Фатих Терим бегал вокруг нас и был готов убить меня, - вспоминает Бельханда в интервью derbyderbyderby.it.