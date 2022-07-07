Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший игрок киевского «Динамо» рассказал, как его был готов убить Терим

07 Июля 2022 • 17:46 Комментировать

Экс-футболист киевского «Динамо» Юнес Бельханда уже лет пять как обустроился в Турции, где успел поиграть как за «Галатасарай», так и за «Адана Демирспор». За это время у него накопились свои воспоминания, и самым памятным своим матчем Бельханда считает игру сезона 2019/2020, когда «Галатасарай» обыграл со счетом 3:1 «Фенербахче». Это была первая победа на поле конкурента за двадцать лет.

- Это крайне острое дерби. Адреналин прямо выплескивается. Мы выиграли тогда после двадцати лет без побед на их поле, а меня удалили вместе с соперником. Фатих Терим бегал вокруг нас и был готов убить меня, - вспоминает Бельханда в интервью derbyderbyderby.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Юнес Бельханда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
17:46 · Турция
Бывший игрок киевского «Динамо» рассказал, как его был готов убить Терим
15:58 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «Турецкий чемпионат уступает РПЛ, Дзюба сможет лет пять там играть»
06 Июля
17:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» перебил предложение «Севильи» по Маркао, но игрок хочет в Испанию
07:43 · Турция
Экс-игрок «Милана» перебрался в «Истанбул»
05 Июля
20:52 · Англия. Чемпионшип
Форвард сборной Нидерландов продолжит карьеру в «Бешикташе» официально
02 Июля
16:46 · Турция
Тейшейра стал свободным агентом после ухода из «Бешикташа» официально
01 Июля
15:00 · Россия. Премьер-лига
В Турции отреагировал на слухи об интересе к Дзагоеву
07:58 · Испания. Ла Лига
Турецкий клуб хочет подписать полузащитника «Реала»
30 Июня
10:58 · Россия. Премьер-лига
Богосавац покинет «Ахмат»
29 Июня
12:42 · Россия. Премьер-лига
Ахметов может продолжить карьеру в Турции эксклюзив
11:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дзюбе будет трудно проявить себя в Турции»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Оздоев могут воссоединиться в «Галатасарае»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Мирзова не устроило предложение «Сивасспора»
07:54 · Испания. Ла Лига
Защитник «Галатасарая» вместо РПЛ решил перебраться в Ла Лигу
06:49 · Турция
Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» продолжит карьеру в Турции
Все новости
Рекомендуем