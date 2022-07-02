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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Тейшейра стал свободным агентом после ухода из «Бешикташа» официально

02 Июля 2022 • 16:46 Комментировать

Пресс-служба «Бешикташа» объявила об уходе из клуба Алекса Тейшейры. Контракт с 32-летним бразильцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- Хотим поблагодарить Алекса Тейшейру, проявившего понимание с учётом интересов нашего клуба, - говорится в сообщении турецкого клуба.

Алекс Тейшейра заявил о себе в Европе в составе донецкого «Шахтёра». Посреди сезона 2015/2016 бразильцем интересовались многие топ-клубы, однако он весьма неожиданно сделал выбор в пользу китайского «Цзянсу Сунин». В «Бешикташе» же Тейшейра оказался в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Алекс Тейшейра
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