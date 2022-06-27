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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» вместо Дзюбы может подписать украинского форварда

27 Июня 2022 • 07:50 Комментировать

Руководители турецкого «Фенербахче» могут вместо Артёма Дзюбы подписать украинского нападающего «Днепра-1» Артёма Довбика.

По информации инсайдера Экрема Конура, турецкая команда активно интересуется 25-летним украинским футболистом, которого также хотят видеть у себя «Трабзонспор», «Галатасарай» и «Бешикташ». Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что «Фенербахче» может этим летом подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.

В прошлом сезоне Артём Довбик провёл в украинском чемпионате 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Артём Дзюба Артём Довбик
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