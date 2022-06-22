Опытный испанский тренер Доменек Торрент принял решение покинуть турецкий «Галатасарай».

Как сообщает пресс-служба турецкой команды, срок соглашения 59-летнего испанского специалиста истёк, а о новом контракте стороны не стали договариваться, так что «Галатасарай» остался без главного тренера. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что именно в «Галатасарай» может перебраться российский форвард Артём Дзюба.

В прошлом сезоне футболисты «Галатасарая» под руководством Торрента заняли в турнирной таблице турецкого чемпионата лишь13-ю строчку.