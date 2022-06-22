Непомнящий: Если в Турции у Дзюбы не пойдёт игра, то он столкнётся с обструкцией

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

Непомнящий сказал RT, что «Фенербахче» является одним из самых популярных клубов Турции, а если проводить аналогии с Россией, то его можно сравнить с «Зенитом» и «Спартаком». Бывший тренер «Томи» отметил, что если Дзюба начнёт много забивать и поймает кураж, то его будут носить на руках, но если у российского форварда игра не пойдёт, то он столкнётся с жесточайшей обструкцией.

Напомним, что 33-летний Артём Дзюба может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате.