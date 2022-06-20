Петржела назвал бредом возможный переход Дзюбы в «Галатасарай»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного перехода форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Галатасарай».

Экс-тренер питерского клуба сказал Metaraitings.ru, что переход Дзюбы в «Галатасарай» является бредом, так как опытный форвард слишком медленный для турецкой команды. Петржела отметил, что в «Галатасарае» Дзюбе будет очень тяжело пробиться в основной состав.

«Лучше всего Артёму остаться в России, где его все знают и где ему не будет так сложно», - добавил специалист.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний российский футболист может продолжить карьеру в «Галатасарае» или в «Фенербахче».