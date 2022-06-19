Непомнящий считает, что турецкий чемпионат подходит Дзюбе

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного перехода форварда Артёма Дзюбы в один из турецких клубов.

Непомнящий сказал Metaraitings.ru, что 33-летний российский футболист сможет успешно выступать в турецком чемпионате, где команды стараются играть в современный комбинационный футбол. Экс-тренер «Томи» отметил, что в Турции также ценится контроль мяча и взаимодействие с партнёрами.

«Дзюба играет в первой линии, так что ему было бы комфортно и удобно играть в таком стиле», - добавил Непомнящий.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Артём Дзюба может на правах свободного агента перебраться в «Фенербахче» или «Галатасарай».