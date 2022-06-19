Экс-тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай»

Известный итальянский специалист Роберт Донадони может стать новым главным тренером турецкого «Галатасарая».

По информации Sky Sport Italia, 58-летний итальянский специалист может стать новым тренером турецкой команды. Стоит отметить, что последние два года Донадони находится без работы. Последним клубом итальянского наставника был китайский клуб «Шэньчжэнь». С 2006 по 2008 год Донадони возглавлял итальянскую национальную команду.

Напомним, что Роберто Донандони также работал в «Болонье», «Парме», «Наполи», «Кальяри», «Ливорно», «Дженоа» и других итальянских клубах.