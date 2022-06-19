Турецкий топ-клуб готов удовлетворить финансовые требования Дзюбы

Руководители турецкого «Галатасарая» готовы удовлетворить финансовые требования опытного российского нападающего Артёма Дзюбы.

По информации Metaraitings.ru, именно «Галатасарай» является главным претендентом на подписание 33-летнего российского футболиста. Турецкая команда готова удовлетворить запросы Дзюбы по зарплате. До этого в прессе ходили слухи о том, что форвард может перебраться в «Фенербахче».

Напомним, что в прошлом сезоне Артём Дзюба выступал за питерский «Зенит». В данный момент опытный форвард находится без команды в статусе свободного агента.