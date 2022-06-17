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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Игонин высказался о перспективах Дзюбы в «Фенербахче»

17 Июня 2022 • 13:47 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда Артёма Дзюбы в турецком «Фенербахче».

Игонин сказал «Чемпионату», что если российский футболист не сможет выиграть в турецком клубе конкуренцию, то это вряд ли можно будет назвать шагом вперёд в его карьере. Экс-игрок отметил, что вряд ли Дзюбу берут из-за скоростных качеств, так как у него другие сильные качества, но всё будет зависеть от того, насколько грамотно его будет использовать тренер.

Напомним, что Артём Дзюба в ближайшее время может подписать соглашение с «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Алексей Игонин Артём Дзюба
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