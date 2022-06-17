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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Зенита»: «Фенебрахче» нужен именно такой форвард, как Дзюба

17 Июня 2022 • 11:46 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Фенербахче».

Радченко сказал «Чемпионату», что это очень хороший шаг для карьеры Дзюбы, ведь «Фенербахче» всегда ставит перед собой самые высокие задачи.

«Турецкому клубу нужен форвард именно с такими характеристиками, как у Дзюбы», - добавил экс-игрок.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что 33-летний российский футболист уже согласовал контракт с «Фенербахче». До этого Артём Дзюба долгое время выступал за питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Дмитрий Радченко Артём Дзюба
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