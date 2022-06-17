Экс-игрок «Зенита»: «Фенебрахче» нужен именно такой форвард, как Дзюба

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Фенербахче».

Радченко сказал «Чемпионату», что это очень хороший шаг для карьеры Дзюбы, ведь «Фенербахче» всегда ставит перед собой самые высокие задачи.

«Турецкому клубу нужен форвард именно с такими характеристиками, как у Дзюбы», - добавил экс-игрок.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что 33-летний российский футболист уже согласовал контракт с «Фенербахче». До этого Артём Дзюба долгое время выступал за питерский «Зенит».