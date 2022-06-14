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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло объяснил, почему решил возглавить турецкую команду

14 Июня 2022 • 10:12 Комментировать

Итальянский наставник Андреа Пирло объяснил журналистам причины, по которым он решил стать новым главным тренером клуба «Фатих Карагюмрюк».

Пирло заявил, что для него было важно возобновить работу после перерыва. Итальянский специалист отметил, что у него было много переговоров с командами из Серии А, но в итоге он принял решение перебраться в «Фатих Карагюмрюк».

«Амбиции этого клуба убедили меня перейти сюда, ведь наши цели совпадают», - добавил Пирло.

Напомним, что Пирло подписал с турецкой командой соглашение на один год. До этого итальянский тренер работал в туринском «Ювентусе», из которого был уволен прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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