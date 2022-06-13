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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» уже приглашает Марсело

13 Июня 2022 • 23:04 Комментировать

Бразильский защитник Марсело официально попрощался с мадридским «Реалом», в котором отыграл целых пятнадцать лет своей карьеры. Но это не значит ,что Марсело решил вернуться в Бразилию, хотя ранее сообщалось, что он готов повесить бутсы на гвоздь и заняться бизнесом, в отношении которого у него большие планы.

Ему уже поступают предложения из других клубов - в частности, от французского «Марселя», а также от турецкого «Фенербахче». Как сообщает Goal, основным препятствием могут стать высокие запросы игрока в плане денег - на привычные Марсело гонорары «Марсель» и «Фенербахче» раскошелиться точно не смогут.

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Марсело Фенербахче
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