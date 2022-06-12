Каннаваро выбирает между «Галатасараем» и сборной Польши

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро продолжает искать себе рабочее место в европейском футболе после того, как какое-то время проработал в Азии. Каннаваро рассматривал варианты с Италией или Испанией, однако там, судя по всему, достойного места не нашел.

Теперь у него есть два реальных варианта - это возглавить турецкий «Галатасарай», который регулярно принимает участие в европейских турнирах и в минувшем сезоне дал достойный бой «Барселоне» в 1/8 финала Лиги Европы, а также сборная Польши.

Во втором случае Фабио сможет принять участие в катарском чемпионате мира, но, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, он склоняется к проекту с «Галатасараем».