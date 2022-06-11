Комментатор Керимов рассказал, какой турецкий клуб лучше всего подошёл бы Дзюбе

Российский комментатор Эльвин Керимов рассказал журналистам о том, какая турецкая команда лучше всего подошла бы форварду Артёму Дзюбе.

Керимов сказал «Чемпионату», что «Коньяспор» идеально подошёл бы Дзюбе, так как клуб недавно занял третье место и сейчас ищет усиление под Лигу конференций. Комментатор отметил, что команда привыкла делать ставку на стандарты и играть навесами на своего большого форварда Ахмеда Хассана.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба на правах свободного агента может этим летом перебраться в один из клубов турецкого чемпионата.