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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Комментатор Керимов рассказал, какой турецкий клуб лучше всего подошёл бы Дзюбе

11 Июня 2022 • 12:47 Комментировать

Российский комментатор Эльвин Керимов рассказал журналистам о том, какая турецкая команда лучше всего подошла бы форварду Артёму Дзюбе.

Керимов сказал «Чемпионату», что «Коньяспор» идеально подошёл бы Дзюбе, так как клуб недавно занял третье место и сейчас ищет усиление под Лигу конференций. Комментатор отметил, что команда привыкла делать ставку на стандарты и играть навесами на своего большого форварда Ахмеда Хассана.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба на правах свободного агента может этим летом перебраться в один из клубов турецкого чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Коньяспор Артём Дзюба Чемпионат Турции Эльвин Керимов
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