Комментатор Керимов рассказал, впишется ли Дзюба в лимит на легионеров в «Фенербахче»

Российский комментатор Эльвин Керимов рассказал журналистам о том, впишется ли российский форвард Артём Дзюба в лимит на легионеров в турецком «Фенербахче».

Керимов сказал в интервью «Чемпионату», что теперь в турецком чемпионате можно выпускать не более семи легионеров в стартовом составе, но у «Фенербахче» в этом плане хорошая ситуация.

«Клуб может спокойно взять ещё одного иностранного игрока и никаких проблем с лимитом не возникнет», - добавил комментатор.

Напомним, что 33-летний Артём Дзюба может этим летом на правах свободного агента перебраться в один из турецких топ-клубов.