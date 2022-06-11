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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Комментатор Керимов рассказал, впишется ли Дзюба в лимит на легионеров в «Фенербахче»

11 Июня 2022 • 11:34 Комментировать

Российский комментатор Эльвин Керимов рассказал журналистам о том, впишется ли российский форвард Артём Дзюба в лимит на легионеров в турецком «Фенербахче».

Керимов сказал в интервью «Чемпионату», что теперь в турецком чемпионате можно выпускать не более семи легионеров в стартовом составе, но у «Фенербахче» в этом плане хорошая ситуация.

«Клуб может спокойно взять ещё одного иностранного игрока и никаких проблем с лимитом не возникнет», - добавил комментатор.

Напомним, что 33-летний Артём Дзюба может этим летом на правах свободного агента перебраться в один из турецких топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Артём Дзюба Эльвин Керимов
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