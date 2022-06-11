Комментатор Керимов: «Фенербахче» хочет Суареса, а не Дзюбу

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал журналистам о том, кого хочет подписать «Фенербахче» этим летом.

Керимов сказал «Чемпионату», что сейчас турецкую команду возглавил Жорже Жезуш, который хочет, чтобы клуб подписал Хариса Сеферовича, а вот руководители «Фенербахче» планируют заполучить звезду в лице Луиса Суареса. Комментатор отметил, что Артём Дзюба в списке возможных трансферов «Фенербахче» идёт только на четвёртом месте.

Напомним, что в прошедшем сезоне Артём Дзюба выступал за питерский «Зенит». В РПЛ опытный форвард провёл 28 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.