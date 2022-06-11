Комментатор Керимов рассказал о перспективах Дзюбы в Турции

Российский комментатор Эльвин Керимов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда Артёма Дзюбы в турецком чемпионате.

Керимов сказал «Чемпионату», что турецкая лига вполне подходит Дзюбе, так как там не очень хорошо обороняются и есть много возможностей показать себя. Комментатор отметил, что с такими партнёрами по команде, какие есть в том же «Фенербахче», экс-форвард «Зенита» вполне способен за один сезон забить не меньше десяти мячей.

Напомним, что пресса активно сватает 33-летнего российского футболиста в один из турецких топ-клубов. В услугах Дзюба заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».