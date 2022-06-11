Пирло возглавил турецкий клуб

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло возглавил турецкую команду «Фатих Карагюмрюк».

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, итальянский специалист уже подписал соглашение с турецкой командой. Контракт Пирло с новым клубом будет рассчитано на один год. Напомним, что до этого 43-летний итальянский тренер работал в туринском «Ювентусе», из которого был уволен летом 2021 года.

В прошедшем сезоне футболисты клуба «Фатих Карагюмрюка» заняли в национальном чемпионате лишь восьмую строчку. До этого с командой работал Волкан Демирель.