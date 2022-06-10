«Коньяспор» не собирается подписывать Дзюбу

Генеральный директор турецкого клуба «Коньяспор» Мустафа Гексу прокомментировал журналистам слухи о возможном переходе российского форварда Артёма Дзюбы.

Гексу сказал «РБ-Спорту», что турецкий клуб не заинтересован в подписании 33-летнего российского футболиста. Функционер отметил, что Дзюбы вообще нет в списках «Коньяспора». Напомним, что пресса активно сватает экс-нападающего «Зенита» и «Спартака» в турецкий чемпионат.

В прошедшем сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ в составе «Зенита» 28 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами. На данный момент форварда находится без команды.