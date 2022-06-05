Пирло близок к назначению в новый клуб

Известный экс-полузащитник Андреа Пирло в скором времени может вернуться к тренерской работе.

Экс-наставник туринского «Ювентуса» ведёт переговоры с турецким клубом «Карагюмрюк», сообщает журналист Альфредо Педулла. Стороны близки к договорённости по условиям контракта, осталось лишь урегулировать некоторые детали. Новая встреча запланирована на завтра. По данным источника, Пирло ценит интерес к своей персоне и надеется получить тренерский опыт в Турции. Ему интересен предложенный проект.

«Карагюмрюк» завершил минувший сезон турецкой Суперлиги на восьмой строчке в турнирной таблице.